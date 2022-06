L’appui budgétaire de l’UE à la Tunisie en 2022 s’est élevé à 513 M€

Le ministre de l’Economie et du Plan, Samir Saïed a rencontré hier soir, mercredi 15 juin 2022, Marcus Cornaro, l’ambassadeur de l’Union européenne (UE) en Tunisie, pour passer en revue l’état des relations économiques et financières.

M. Saïed a salué le récent versement par l’UE d’un don financier de 162 millions d’euros (M€), tranche d’un programme visant à soutenir les réformes dans lesquelles le gouvernement est impliqué dans un certain nombre de domaines tels que la gouvernance économique, la libéralisation des investissements, le renforcement de la compétitivité de l’économie et des exportations, la transition énergétique et la réforme de la justice.

Cette subvention s’ajoute à celle qui avait été décaissée début avril dernier, d’une valeur de 51 M€, allouée pour soutenir les secteurs de l’éducation, de l’intégration sociale et du développement rural.

Il est à noter que, le 25 mai dernier, l’UE a déboursé un montant de 300 M€, deuxième tranche d’un prêt obtenu en 2020 dans le cadre du programme de soutien financier approuvé pour la Tunisie afin de l’aider à faire face aux répercussions de la pandémie du Covid-19.

Ainsi, le volume total des fonds apportés par l’UE à la Tunisie au titre d’appui budgétaire en 2022 s’est élevé à 513 M€, entre subventions (213 M€) et prêts (300 M€).

A noter que ces fonds avaient été annoncés à l’occasion de la visite du commissaire européen chargé de la politique de voisinage et d’élargissement, Olivier Varhelyi, en Tunisie, le 29 mars dernier.

L’UE a également accordé à la Tunisie un don de 20 M€dans le cadre de l’atténuation des répercussions de la guerre russo-ukrainienne sur les pays partenaires à travers l’initiative régionale «résilience et facilité alimentaire».

A cette occasion, le ministre a réitéré le souci de la Tunisie de renforcer le partenariat existant entre les deux parties et de travailler à son développement et à sa diversification dans la prochaine étape.

Pour sa part, M. Cornaro a affirmé la disponibilité de l’UE à continuer d’accompagner la Tunisie à tous les niveaux et à apporter l’appui nécessaire à la réussite de ses programmes de réformes afin qu’elle puisse rétablir ses différents équilibres économiques et financiers et réaliser une transition économique durable et efficace, ainsi qu’un appui à la consolidation des acquis démocratiques à la lumière du processus politique actuel.

Le responsable européen s’est également félicité de la bonne coordination dans la mise en œuvre des différents programmes de coopération et de la volonté de faire bénéficier la Tunisie des différents programmes et mécanismes européens.

