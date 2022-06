Tunisie : Bizerte accueille le 8e Congrès international de gynécologie obstétrique

L’Association des gynécologues-obstétriciens de Bizerte (Agob) organise le 8e Congrès international de gynécologie obstétrique de Bizerte (8 Cigob) les 17, 18 et 19 juin 2022, à l’hôtel Bizerta Resort.

Près de 250 médecins sont attendus à ce congrès qui s’internationalise et devient un rendez-vous annuel estival du monde de la gynécologie alliant intérêt scientifique et partage convivial.

Plusieurs experts internationaux, comme Dr Marc Althuser de Grenoble, rehausseront de leur présence cette 8e session qui accueillera de nouveau le collège national de gynécologie obstétrique tunisien à Bizerte.

Présidée par le Pr Mechaal Mourali, l’Agob est une association scientifique, représentant les spécialistes de la gynécologie tunisienne dans la région de Bizerte. Elle travaille sous l’égide de la Société tunisienne de gynécologie obstétrique (STGO).

Crée en 2015, l’Agob œuvre à promouvoir la santé de la mère et de l’enfant principalement dans la région de Bizerte, par la formation médicale et paramédicale à travers les congrès, les EPU et les ateliers.

L’Agob s’attache à développer la discipline avec ses différentes facettes : obstétrique, chirurgie gynécologique et oncologique, diagnostic prénatal, endocrinologie et médecine de la reproduction.