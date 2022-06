Cité des Sciences à Tunis : Un programme festif pour clôturer la fin d’année scolaire et universitaire

La Cité des Sciences à Tunis organise le vendredi 24 juin un grand événement festif ouvert au public pour célébrer la fin de l’année scolaire et universitaire.

La fête de fin d’année scolaire et universitaire est organisée par la Cité des Sciences en collaboration avec l’Office des œuvres universitaires pour le nord, la Société astronomique de Tunisie et le Conservatoire d’Andaluçia Art.

Le programme démarre à 15h30 et se poursuit jusqu’à minuit, il sera articulé autour de la science et de la culture avec une série d’activités et d’événements libres d’accès.

Au programme, une conférence scientifique autour des constellations de l’été, des ateliers scientifiques sur le tourisme stellaire, des animations culturelles avec la chorale de chants Amazighs, une exposition, de la poésie, du théâtre et de la danse par différent étudiants.

Le public également rendez-vous avec un spectacle musical inédit intitulé « les stars Andaluçia Art » de chant andalous tunisien, sous la direction de l’artiste et musicologue Aïda Nyati.

F.B