Tunisie-Île de Kuriat : Remise à la mer de «Salem», la tortue marine sauvée par un marin-pêcheur (Vidéo)

Une tortue marine Caouanne baptisée «Salem» a pu regagner la mer, aujourd’hui, vendredi 17 juin 2022, à l’île de Kuriat à Monastir, après avoir été secourue par le marin-pêcheur Oussama Makhlouf, annonce l’Association Notre Grand bleu.

Cette remise en mer survient au lendemain de la Journée mondiale de la tortue marine célébrée le 16 juin de chaque année, sachant que cette espèce est menacée et protégée par l’Union internationale pour la conservation de la nature.

Oussama le pêcheur, ami des tortues.

En remettant en mer « Salem », Notre Grand bleu a ainsi rendu hommage à cette espèce vulnérable, particulièrement menacée par l’Homme et son activité, qui l’exposent à la pollution marine, les déchets en plastique ou encore leur capture pour leur viande, leur peau ou leur carapace…

On notera que les autorités et notamment l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (Apal) souhaitent que les îles Kuriat soient classées réserves naturelles pour espèces protégées, d’autant que les tortues caouanne y viennent pour pondre leurs œufs, protégées par les autorités, les bénévoles et les associations à l’instar de NGB.

Vidéo

Y. N.