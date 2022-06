Médenine : Une voiture transportant du carburant de contrebande et des bonbonnes de gaz prend feu sur la route (Photos)

La protection civile de Médenine est parvenue à éteindre un incendie qui s’est déclaré dans une voiture transportant du carburant de contrebande, tout en affirmant qu’une catastrophe a été évitée de justesse d’autant que 2 bonbonnes de gaz se trouvaient dans le coffre du véhicule.

Lorsque son véhicule a pris feu, le conducteur a pris la fuite, ajoute la même source, en indiquant que les agents sont intervenus rapidement et ont pu éviter une explosion, qui aurait pu causer de graves dégâts.

On notera que la garde nationale a été alertée et qu’une enquête a été ouverte afin d’identifier le conducteur et de révéler les circonstances exactes de cet incendie.

Y. N.