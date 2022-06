Résultats Bac 2022-Tunisie : Démarrage, le 21 juin, de l’inscription au service SMS

Le ministère de l’Education a annoncé, cet après-midi, que l’inscription au service SMS (pour les abonnés de Tunisie Télécom, Ooredoo et Orange) permettant d’obtenir les résultats de l’examen du baccalauréat 2022 avant leur annonce officielle, démarrera demain, mardi 21 juin 2022, à partir de 10h.

Les candidats souhaitant s’inscrire à ce service peuvent envoyer un SMS au 85005, au format suivant : «BAC espace numéro d’inscription au baccalauréat * Numéro de la carte d’identité».

Le ministère rappelle que le numéro d’inscription au bac se compose de six chiffres, et celui de la CIN de huit chiffres.

A travers ce service, les candidats pourront recevoir un SMS détaillé contenant la décision et la moyenne générale au baccalauréat et les notes obtenues dans différentes matières, et ce, avant la date de la proclamation officielle des résultats.

Disponible pour les abonnés des trois opérateurs (Tunisie Telecom, Ooredoo et Orange), le service coûte 950 millimes, pour chaque SMS envoyé.

Y. N.