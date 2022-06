Sidi Bouzid : Décès d’un individu suite à une collision entre une voiture et un train

Une collision entre un train transportant des voyageurs et une voiture a fait un mort, ce mercredi 22 juin 2022, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid. La victime est le conducteur de la voiture.

L’accident a eu lieu sur la 13ème voie ferrée reliant Sfax et Gafsa, au niveau de Menzel Bouzaïene.

Les ambulanciers et secouristes affiliés à la Protection civile de Meknassy sont intervenus et ont pu sortir la voiture et remettre le corps aux agents de la Garde nationale.

Les autorités sécuritaires se sont, par ailleurs, engagées à ouvrir une enquête.

C. B. Y.