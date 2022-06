Près de 400 enfants ont pu emporter chez eux des livres pour les accompagner durant l’été dans le cadre de l’initiative « Mon été en livre à Kairouan ».

La lecture est certainement l’une des activités les plus importantes pour les enfants afin qu’ils puissent élargir leur imagination et éveiller leur sens de la compréhension et de la critique, notamment dans cette ère où les écrans envahissent leur quotidien. Les vacances d’été représentent ainsi une belle occasion pour initier les enfants et les adolescents à cette activité si importante à leur développement intellectuel et à leur bienêtre.

Une équipe constituée du Commissariat régional de l’éducation de Kairouan, d’inspectrices et d’inspecteurs, d’enseignants, de membres de l’association Biblionef et de membres de l’Institut français de Tunisie (IFT) ont fait le bonheur de près de 400 élèves de l’école primaire Ezzayatine Haffouz et du collège Beit ElHikma de Kairouan en leur offrant des livres en français et en arabe à lire pendant leur vacance scolaire d’été, une opération qui s’inscrit dans le programme « Mon été en livre ».

