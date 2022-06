Tunisie : Restaurer les archives cinématographiques pour conserver la mémoire collective

Dans le cadre du projet de restauration et de conservation des archives audiovisuelles tunisiennes, la ministre des Affaires culturelles Hayet Guettat Guermazi a rendu visite hier au laboratoire de Gammarth. Près de 5.000 bobines de la mémoire nationale ont été jusqu’à présent restaurées.

La restauration, la numérisation et la conservation des archives cinématographiques et audiovisuelles de la Tunisie sont l’une des priorités du ministère des Affaires culturelles, d’où la visite hier de la ministre Hayet Guettat Guermazi au laboratoire de Gammarth en présence de la directrice des Arts scéniques et des Arts audiovisuels Mounira Ben Hlima.

Pour mener à bien cette mission, la ministre a fait savoir qu’il y aurait certainement recours à des spécialistes étrangers notamment pour donner des formations et des master-classes dans le domaine de la restauration.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle, le ministère des Affaires culturelles a également indiqué que 4499 parmi 32 milles bobines cinématographiques et informatives ont d’ores et déjà été restaurées, un vrai trésor de la mémoire nationale tunisienne qui servira notamment pour les chercheurs, les académiciens, les artistes et les étudiants en audiovisuel.

F.B