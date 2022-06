Tunisie : Ghannouchi dénonce de «fausses accusations» et exprime sa solidarité avec Jebali

Le chef du parti islamiste Ennahdha Rached Ghannouchi a exprimé, ce vendredi 24 juin 2022, sa solidarité avec l’ancien chef du gouvernement Hamadi Jebali, estimant que ce dernier est victime de diffamation et de fausses accusations.

«Toute ma solidarité avec le frère et militant Hamadi Jebali face aux tentatives d’intimidation et d’humiliation», lit-on dans un post publié par Rached Gannouchi sur sa page Facebook, où il dénonce également de fausses accusations.

«L’utilisation de fausses accusations et la dénigrement médiatique pour cibler des personnalités nationales ne réussiront pas et ne feront qu’aggraver la situation et la compliquer», ajoute le chef islamiste.

Hamadi Jebali a été arrêté et placé en garde à vue hier dans le cadre d’une affaire liée à une association «Nama», suspectée de financements étrangers douteux et de blanchiment d’argent.

Y. N.