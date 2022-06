Tunisie : Un jour de colère annoncé par la Fédération générale de la santé

Les affiliés à la Fédération générale de la Santé (FGS), relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), observeront, jeudi prochain, 30 juin 2022, une journée de colère.

La FGS a également annoncé un rassemblement de protestation devant le ministère de la Santé, le même jour, à partir de 9h.

«Les pressions et harcèlement exercés par l’autorité de tutelle et ses directions régionales sur les agents contractuels et vacataires qui ont été privés de leur droit à la titularisation» expliquent ce mouvement de protestation, selon le communiqué de l’organisation syndicale.

C. B. Y.