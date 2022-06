La Compagnie tunisienne de navigation observera une grève de 2 jours en juillet

Une grève de deux jours, le dimanche 17 et le lundi 18 juillet 2022, sera observée par la Compagnie tunisienne de navigation (CTN).

La décision a été prise par les syndicats de base de la compagnie, sous la tutelle de la Fédération générale du transport, relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).

La partie syndicale proteste ainsi contre «la politique de procrastination» du ministère du Transport, la «passivité» de la présidence du gouvernement et la non-application des accords du 6 et 7 avril 2021 concernant la prime du treizième mois et celle de la productivité sur la base du salaire brut.

C. B. Y.