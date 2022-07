Tunisie : Une cellule terroriste qui planifiait un braquage contre une banque, démantelée à Sfax

Le ministère de l’Intérieur a annoncé, ce samedi 2 juillet 2022, le démantèlement d’une cellule terroriste à Sfax et l’arrestation de 3 de ses membres, qui planifiaient un braquage contre une agence bancaire de la région, et ce dans le cadre de ce qu’ils appellent «ihtitab» (vols et cambriolages pour financer le jihad).

L’opération a été menée par l’Unité nationale de lutte contre le terrorisme relevant de la direction générale de la sûreté nationale et en coordination avec le ministère public, et les investigations ont permis de piéger et d’arrêter les membre de cette cellule terroriste.

Ces derniers ont avoué leur appartenance à un groupe terroriste, ajoutant qu’ils comptaient s’attaquer à une banque pour collecter de l’argent, en le volant «aux non-musulmans», disent-ils, et ce, en vue de financer des actes terroristes dans les zones de conflits.

Les agents ont saisi, en possessions des terroristes, des photos de l’agence bancaire, un plan, ainsi qu’un fusil qu’ils comptaient utiliser lors du braquage afin de retenir des otages, ajoute le communiqué du ministère.

Déférés devant le pôle de lutte antiterroriste, les membres de cette cellule terroriste, ont fait l’objet de mandats de de dépôt.

Y. N.