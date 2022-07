Tunisie-Algérie : Taoufik Charfeddine et Kamel Beldjoud préparent la réouverture des frontières terrestres (Photos)

En prévision de la réouverture des frontières terrestres entre la Tunisie et l’Algérie, prévue vendredi prochain, une réunion de coordination a été organisée ce lundi 11 juillet 2022, entre le ministre de l’Intérieur Taoufik Charfeddine et son homologue algérien Kamel Beldjoud, et ce, en présence d’une délégation des deux pays.

Les deux ministres ont présidé cette réunion organisée à la Wilaya d’El Tarf, et qui a également permis l’examen de l’état des postes frontaliers terrestres tuniso-algériens, notamment Melloula du côté tunisien et Om Tboul du côté algérien, en vue d’accueillir les voyageurs dans les meilleures conditions et d’assurer leur sécurité, indique le ministère de l’Intérieur.

A l’occasion, les deux responsables ont réaffirmé «les fortes relations qui lient les deux pays frères et amis» et ont exprimé leur disposition à «renforcer la coopération entre les deux pays».

Rappelons que selon le syndicat national algérien des agences touristiques, un million de touristes algériens sont attendu cet été, ajoutant que de nombreux citoyens ont déjà pris contact avec les agences après l’annonce de la décision de réouverture des frontières.

Y. N.