Tunisie : Les dégâts de l’incendie de Jebel Boukornine en images

La Direction générale de la protection civile a publié, ce lundi 25 juillet 2022, des photos illustrant les dégâts et les lourdes pertes ayant touché la zone forestière suite de l’incendie qui s’est déclaré, mardi dernier à Jebel Boukornine au gouvernorat de Ben Arous (banlieue sud de Tunis).

Cet important incendie a été maîtrisé après plus de trois jours d’acharnement et de lutte contre les flammes par la protection civile, la unités de la Direction général des forêts et l’armée nationale, qui a fourni 40 vols, sachant que des petits foyers, sans danger, avaient repris ces derniers jours.

Les flammes ont, rappelons-le, ravagé 533 hectares dans des zones de forêts, selon le ministère de l’Agriculture.

Y. N.