Tunisie-Référendum : Mourakiboun appelle l’Isie à publier les résultats détaillés des bureaux de vote

Le réseau Mourakiboun a appelé l’instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) à publier «immédiatement» les résultats de tous les bureaux de vote, relatifs au référendum du 25 juillet portant sur la nouvelle constitution.

Dans son communiqué publié ce mercredi 27 juillet 2022, Mourakiboun a précisé dans son appel, que les résultats doivent être publiés «en détails, bureau par bureau et sous format Excel» , tout en demandant à l’Isie de publier également et «dans les meilleurs délais» les photos des PV des tris et des résultats de tous les bureaux, et ce, en respect du principe de transparence et du droit à l’accès à l’information.

Rappelons que le réseau Mourakiboun a estimé que la publication, hier soir, des résultats du référendum par l’Isie était précipitée d’autant que les chiffres avancés contiennent plusieurs erreurs.

Notons que selon les résultats préliminaires annoncés par l’Isie, 94,6% des électeurs ayant participé au référendum (soit 2.607.884 personnes) ont voté pour le projet de la nouvelle constitution élaborée par le président de la république contre 5,4% (148 723 personnes), ayant voté contre ce projet.

Y. N.