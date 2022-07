Faraj Suleiman, Selim & Nour Arjoun à Carthage : Une jeunesse créative et pleine de promesses

Le chanteur et musicien palestinien Faraj Suleiman ainsi que le duo tunisien Selim et Nour Arjoun étaient en concert hier soir au Festival international de Carthage. Une soirée qui nous a permis de découvrir de jeunes artistes extrêmement talentueux qui ont toute leur place sur la prestigieuse scène du Théâtre romain de Carthage.

La 56e édition du Festival international de Carthage sous la nouvelle direction du Maestro Kamel Ferjani a misé cette année sur la diversité, la qualité et la jeunesse. En effet, la programmation de cette édition répond à tous les goûts musicaux et donne la chance aux jeunes artistes tunisiens issus de la scène alternative de prouver l’étendue de leur talent.

Hier soir, c’est le jeune duo de frère et sœur Selim et Nour Arjoun qui a assuré la première partie de la soirée. Selim, pianiste et compositeur qui enchaîne les collaborations avec d’autres artistes et qui a récemment signé la musique originale du film «Streams» de Mehdi Hmili (primé à plusieurs reprises dans les festivals internationaux), ainsi que celle de la série télévisée «Harga» de Lassaad Oueslati, et sa sœur Nour, chanteuse à la voix imposante que l’on a également découverte grâce à ces deux dernières compositions pour «Streams» et «Harga».

Le concert du duo Arjoun était l’occasion de découvrir leur projet musical qu’ils ont élaboré pendant des années qui met en valeur le dialecte tunisien sur des compositions originales entre mélodies tunisiennes et influences modernes et qui devrait se concrétiser dans un premier album «R-joon Vol1».

L’auteur-compositeur-interprète et musicien palestinien Faraj Suleiman était également au rendez-vous hier pour un moment de grande musique entre les mélodies orientales et les sons jazzy sur des textes poétiques.

Connu surtout pour son titre «Questions on my mind» qui compte plus de 10 millions de vues sur Youtube, Faraj Suleiman est l’une des nouvelles figures de la scène musicale alternative, il a entre-autre composé la musique originale du film palestinien «200 mètres».

Avec le duo Arjoun et Faraj Suleiman, le public tunisien a fait la découverte d’artistes qui ont trouvé le juste équilibre entre la modernité et l’authenticité de leur patrimoine musical.

