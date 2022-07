USAID Visit Tunisia et Baobab financent le tourisme durable en Tunisie

L’Agence américaine pour le développement international (USAID) et Baobab Tunisie s’allient pour soutenir 800 entrepreneurs opérant dans le secteur du tourisme.

Ce partenariat permettra aux entrepreneurs d’accéder à un financement total de 1,07 million de dinars sous forme de subventions et de 7 millions de dinars sous forme de prêts pour aider leurs entreprises à se remettre de l’impact de la pandémie du Covid-19 et stimuler la croissance économique.

Ce programme sera destiné exclusivement aux entrepreneurs opérant dans le secteur du tourisme notamment le tourisme alternatif dans les régions défavorisées ainsi que les activités menées par les femmes et les jeunes.

«Le tourisme est un secteur clé en Tunisie, et nous sommes heureux de nous associer à Baobab Tunisie pour apporter un financement au tourisme durable dans les régions défavorisées. Le soutien aux femmes et aux jeunes entrepreneurs dans le secteur privé contribue à stimuler la croissance et la diversité de l’économie tunisienne», a déclaré Scott Dobberstein, directeur de la mission USAID/Tunisie.

«Nous sommes honorés de pouvoir continuer cette collaboration avec l’USAID en se focalisant sur un secteur vital pour la Tunisie qui est le tourisme. A travers ce programme, nous nous ménagerons aucun effort pour contribuer à aider les micro-entrepreneurs à rebondir et assurer la viabilité de leurs activités et de leurs emplois», a déclaré, de son côté, Emmanuel Décamps, directeur général de Baobab Tunisie.

A propos de Visit Tunisia:

Lancé en février 2022, Visit Tunisia est un projet financé par l’Agence des Etats-Unis pour le

Développement International (USAID) moyennant une enveloppe globale de 50 millions de dollars, sur une période de 5 ans, pour relancer le secteur touristique en Tunisie. En travaillant en collaboration avec des partenaires des secteurs public et privé, Visit Tunisia vise à développer une offre touristique de qualité et atténuer l’impact des difficultés économiques liées à la pandémie de la Covid-19.

A propos de Baobab Tunisie

Baobab Tunisie est une institution de microfinance qui offre des services financiers accessibles et de qualité ainsi qu’un accompagnement adapté aux personnes exclues ou mal servies par le système financier classique via une offre diversifiée de financement pouvant aller jusqu’à 40 000 dinars destinée aux entrepreneurs.

Communiqué.