Lamine Nahdi à Carthage : Le public quitte le théâtre au milieu du spectacle

Le comédien Lamine Nahdi a présenté hier soir son spectacle « Nmout alik » au Festival international de Carthage. Le théâtre romain était au complet, mais le public n’a pas tardé à déserter les gradins, le spectacle n’a clairement pas été à la hauteur des attentes.

« Nmout alik » dernière création du comédien Lamine Nahdi, écrite par Moncef Dhouib, fait cet été le tour des festivals en Tunisie. Hier, c’est dans le cadre de la 56e édition du Festival international de Carthage que Lamine Nahdi a présenté son spectacle. Le public a répondu présent, espérant retrouver ce grand homme de théâtre qui a su faire rire les Tunisiens depuis une quarantaine d’années aussi bien à la télévision qu’au théâtre.

Cependant, une grande partie du public a commencé à quitter le théâtre au milieu du spectacle qui n’était clairement pas à la hauteur des attentes. Un texte fiable, un humour usé et des blagues recyclées depuis des décennies, bref, « Nmout alik » s’est avéré un vrai flop.

Le spectacle n’a pas non plus été une réussite au Festival de Sousse il y a quelques jours, le comédien a préféré faire porter le chapeau à la direction du festival. Selon lui, son spectacle ne s’est pas déroulé comme prévu à cause de la défaillance des équipements audiovisuels, des propos que le comité directeur du Festival de Sousse a fortement dénoncés.

