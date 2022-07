Covid : Les Algériens dispensés du test PCR en quittant la Tunisie

Les Algériens seront dispensés dès ce soir, dimanche 31 juillet 2022, du test PCR de dépistage du coronavirus, en quittant la Tunisie, annonce la présidence de la république tunisienne.

Cette décision a été prise par le président de la république après coordination entre les deux ministres tunisien et algérien de l’Intérieur et concerne tous les postes frontaliers, indique encore le communiqué, en ajoutant que «cela traduit les relations exceptionnelles entre la Tunisie et l’Algérie»…

Notons que mardi dernier, Riadh Daghfous membre du Comité scientifique chargé de la lutte contre le coronavirus avait annoncé que les indicateurs épidémiologiques sont en baisse en Tunisie et que le pic de la 6e vague a été dépassée.

Y. N.