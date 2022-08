Lotfi Abdelli commente l’affaire de Lamine Nahdi : « Si cela m’arrivait, je pourrais avoir une dépression »

L’acteur Lotfi Abdelli a réagi, sur les ondes de la radio IFM, sur la polémique autour du dernier spectacle de Lamine Nahdi à Carthage. « Ce qui lui est arrivé m’a affecté, et je ne souhaite que cela arrive à aucun artiste ! », avait-il commenté l’affaire.

Interrogé sur l’affaire du dernier spectacle de Lamine Nahdi « Nmout Alik » qui avait fortement déçu le public de Carthage au point de quitter le théâtre au milieu du spectacle, l’acteur et humoriste Lotfi Abdelli a d’abord précisé que si on évoquait la question sur le plan humain, ce qui est arrivé à Lamine Nahdi l’avait beaucoup affecté. « Ce qui est arrivé à Carthage, je ne le souhaite à aucun autre artiste. (…) Si cela m’était arrivé, je ne sortirais plus de chez moi, je pourrais même avoir une dépression ! », a-t-il confié.

Lamine Nahdi et toute l’équipe qui a travaillé sur ce spectacle doivent toutefois assumer leur entière responsabilité, selon Lotfi Abdelli. Le public a tout à fait le droit de quitter le théâtre et d’exprimer sa déception si le spectacle n’est pas à la hauteur de ses attentes, « Plus le public t’aime, plus il sera dur dans son jugement », a-t-il indiqué.

