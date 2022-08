Tunisie : Le ministère des Technologies de communication lance le projet de l’identité nationale numérique ￼

Au cours d’une conférence de presse tenue, ce mercredi 3 août 2022, au siège de la présidence du gouvernement à la Kasbah, le ministre des Technologies de communication, Nizar Ben Néji, a annoncé le lancement du premier projet d’identité nationale numérique destinée aux citoyens via le téléphone portable.

ben Néji a souligné que ce projet sera la base de la numérisation des services administratifs publics et la clé électronique qui permettra un accès sécurisé aux portails et aux plateformes numériques de l’Etat.

«Il s’agit de l’outil qui permettra de vérifier l’identité et la signature électroniques en vue d’obtenir des documents officiels sans se déplacer. C’est également la base du système qui permettra de mettre un terme à la bureaucratie, en plus de garantir l’efficacité, la transparence et la qualité», s’est-il réjoui.

Il a, par ailleurs, fait savoir que ce service sera gratuit dans sa phase expérimentale.

Notons que le site e-houwiya.tn sera le premier accès de consultation, de mise à jour et d’annulation des codes ou pour toute réclamation.

C. B. Y.