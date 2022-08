Tunisie : Leila Toubel fait ce soir ses adieux à la scène

Après 35 ans de carrière, Leila Toubel décide de mettre fin à sa carrière de comédienne. Elle présentera ce soir pour la dernière fois son monodrame « Yakouta » dans le cadre du Festival international de Carthage (FIC2022).

La comédienne, dramaturge et metteuse en scène tunisienne Leila Toubel vient d’annoncer qu’elle mettait fin à sa carrière de comédienne, après 35 ans de carrière.

Leila Toubel fera ce soir ses adieux à la scène sur la scène du Théâtre romain de Carthage dans le cadre de la 56e édition du Festival international de Carthage, une décision qu’elle dit avoir prise il y a un an.

L’artiste et militante a choisi cette date symbolique du 13 août (Journée nationale de la Femme) pour rendre un dernier hommage à la cause féministe qu’elle a toujours farouchement défendue, à travers son dernier monodrame « Yakouta », dédié à la mémoire de son père, de Lina Ben Mhenni, de Zeyneb Farhat, de Shireen Abu Akleh et à « toutes les femmes du monde qui pleurent en silence et qui se battent pour que chaque larme devienne un cri de colère », a écrit Leila Toubel.

