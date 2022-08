Tunisie : investissements déclarés dans les services en hausse de 4,8% au 1er semestre 2022

Les investissements déclarés dans les services ont augmenté de 4,8%, à 568,2 millions de dinars tunisiens (MDT) au cours du premier semestre 2022 par rapport à la même période de l’année dernière, selon le dernier ‘‘Bulletin de conjoncture’’ (Juin 2022) publié par l’Agence pour la promotion de l’industrie et de l’innovation (APII).

Le nombre de projets déclarés a augmenté de 16,3% à 4 721 projets au cours des six premiers mois de 2022, tandis que les créations d’emplois attendues n’augmenteront que de 1,7% à 15 343 postes.

Les intentions d’investissement dans les activités de services totalement exportatrices se sont envolées de 144,6% pour un montant de 42,8 MDT, alors que les investissements à participation étrangère déclarés dans les services, qui ne représentent que 10% de l’ensemble des investissements déclarés, ont augmenté de 96,5% à 56,4 MDT.

Le nombre de projets à participation étrangère a également augmenté de 38,5%, à 615, au premier semestre 2022, tandis que les emplois à générer ont augmenté de 44,9%.

Il convient de noter que les investissements tunisiens déclarés ont enregistré une augmentation de 13,5% en termes de nombre et des baisses de 0,4% et 4,5% en termes d’investissement et d’emplois générés.

Quant aux services liés à l’industrie, les investissements déclarés, qui représentent 35,4% du total des investissements déclarés dans les activités de services, ont augmenté de 16,8%, à 201,4 MDT au cours de la même période de 2022.

Le nombre de projets liés à l’industrie a augmenté de 14,6% à 3061 et le nombre d’emplois projetés a augmenté de 15,9 % à 8 462 postes.