Tunisie : Saisie de 14,45 kilos de cocaïne au port de Zarzis (Douane)

La Direction générale de la douane tunisienne a annoncé, dans la soirée de ce mardi 16 août 2022, la saisie de 14,45 kilos de cocaïne au port de Zarzis.

L’opération a été menée dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue au niveau des passages frontaliers maritimes, et suite à une enquête menée par la DG des Douanes sur la base d’investigations et d’informations, selon lesquelles une personne compte introduire une quantité de cocaïne via un port tunisien.

Les services de contrôle douanier ont ainsi été chargés de suivre l’affaire et ont intercepté le véhicule suspect à son arrivée au port de Zarzis, en provenance du port de Marseille.

La voiture portant une immatriculée étrangère et conduite par un citoyen tunisien résidant à l’étranger, a été soumise à une fouille approfondie et les agents sont parvenus à trouver 14 plaques de cocaïne (14,45 kg) placées à l’intérieur d’une cachette aménagée au niveau de la boîte de vitesses.

La même source a ajouté que l’enquête a révélé que le suspect devait remettre la drogue à un autre complice habitant dans une ville du sud du pays, et que ce dernier a également été identifié, sachant que l’enquête se poursuit.

Y. N.