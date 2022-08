Tournoi de Cincinnati : Ons Jabeur en huitièmes de finale

La joueuse tunisienne de tennis Ons Jabeur est parvenue à remporter son premier match, ce mercredi 17 août 2022, au tournoi de Cincinnati, se qualifiant pour les huitièmes de finale.

Ons Jabeur (5e mondiale) a remporté, non sans difficultés, son match, en 16e de finale, contre l’Américaine Catherine McNally (179e), et ce, en trois sets (6-3 / 4-6 / 7-6), au bout d’un match qui a duré près de deux heures et demie.

Au prochain tour de tournoi qui se déroule dans l’Ohio aux États-Unis, Ons Jabeur devra affronter la joueuse tchèque Petra Kvitová (28e).

Y. N.