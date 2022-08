Blanchiment d’argent et trafic de drogue : Un réseau démantelé à Oued Ellil

La garde nationale a démantelé, à Oued Ellil (Manouba), un réseau spécialisé dans le blanchiment d’argent et le trafic de drogue. Six suspects ont été arrêtés lors d’une opération qui a également permis la saisie de devises, de l’or, des voitures de luxe, du cannabis et de la cocaïne.

C’est ce qu’indique la Direction générale de la garde nationale (DGGN), dans un communiqué publié ce jeudi 18 août 2022 , en précisant que l’opération a été menée par l’Unité centrale de Ben Arous en coordination avec la brigade de la Manouba et la brigade canine et a permis l’arrestation de 6 suspects.

Des perquisitions effectuées dans le cadre de cette enquête ouverte pour trafic de drogue et pour blanchiment d’argent, a également permis la saisie de plusieurs quantité de cannabis et de cocaïne, des devises étrangères, des sommes d’argent en dinars tunisiens, 3 motos ainsi que 3 voitures de luxe.

Les suspects ont été placés en détention sur ordre du ministère public, qui a également ordonné la poursuite de l’enquête.

Y. N.