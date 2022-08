Tunisie : La Haica transfère le dossier d’Hannibal TV à la justice

La Haute autorité indépendante de la ‎communication audiovisuelle (Haica) a annoncé, ce jeudi 18 août 2022, avoir transféré le dossier de la chaîne de télévision privée Hannibal TV au ministère public pour suspicion de blanchiment ‎d’argent.

‎L’instance constitutionnelle a précisé, via un communiqué, qu’elle avait engagé cette action sur fond de «dépassements» commis par la chaîne, notamment en ce qui a trait à son dossier financier, les pièces justifiant ses ressources et les transferts effectués vers et depuis l’entreprise turque qui détient la plus grande part du capital de celle qui exploite la chaîne.

La Haica affirme qu’Hannibal TV a manqué de respecter ses engagements en rapport avec la transparence financière, et ce, malgré l’expiration des délais, le 30 juin 2022, et malgré les correspondances envoyées par l’Instance les 9 et 28 décembre 2021.

L’instance de régulation du secteur audiovisuel a appelé le parquet à accélérer l’instruction de ce dossier et sa transmission au pôle financier dans les plus brefs délais.

C. B. Y.