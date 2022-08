Maher Medhioub appelle à soutenir Noureddine Khadmi, qui poursuit son sit-in à l’aéroport de Tunis-Carthage

Maher Medhioub ancien député et dirigeant du parti islamiste Ennahdha a appelé, ce vendredi 19 août 2022, les universitaires et les défenseurs des droits de l’Homme tunisiens et internationaux à soutenir Noureddine Khadmi, interdit de voyage et qui est en sit-in à l’aéroport de Tunis-Carthage, depuis hier soir.

Dans un post publié sur sa page Facebook, Maher Medhioub a appelé à «défendre le droit de Noureddine Khadmi de voyager et de travailler à l’étranger», en affirmant que ce dernier ne fait l’objet d’aucune poursuite pouvant justifier cette mesure d’interdiction de voyager «décidée depuis 30 jours et pour 7 fois consécutive».

«Noureddine Khadmi, est menacé de perdre son travail et ses enfants d’être privés de poursuivre leurs études», a-t-il insisté.

Y. N.