Interdit de voyage «pour la 7e fois», Noureddine Khadmi en sit-in avec sa famille à l’aéroport de Tunis-Carthage

Noureddine Khadmi ancien ministre des Affaires religieuses (décembre 2011-janvier 2014) et dirigeant du parti islamiste Ennahda a annoncé, dans la soirée de ce jeudi 18 août 2022, qu’il est entré en sit-in avec sa famille à l’aéroport de Tunis-Carthage, afin de dénoncer une 7e interdiction de voyage le visant «et ce, sans motif légal».

Le dirigeant nahdhaoui a fait cette annonce via sa page Facebook, où un second post a été publié au nom de son épouse pour annoncer que Noureddine Khadmi «a eu un grave malaise suite à cette 7e interdiction de voyage et qu’il a été soumis à un examen médical urgent».

De son côté Rafik Abdessalem Bouchlaka, a exprimé sa totale solidarité avec Noureddine Khadmi en dénonçant une interdiction de voyage «décidée par l’autorité du coup d’État», tout en déplorant «l’absence de l’Etat de droit» et en accusant le président de la république de «manipuler la loi et la justice en fonction de ses impulsions de vengeance».

Y. N.