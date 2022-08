Tunisie : Communiqué du ministère de la Justice sur les poursuites engagées contre les juges révoqués

Le ministère de la Justice a indiqué dans un communiqué publié ce samedi 20 août 2022 que «contrairement aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux» des poursuites judiciaires ont été engagées contre les juges révoqués et ce, conformément au décret 35 du 1er juin, ajoutant que le ministère public s’est saisi de 109 dossiers et a ordonné leur renvoi aux Pôles judiciaires spécialisés.

Dans son communiqué, le ministère a précisé que des enquêtes ont été ouvertes pour différents abus, citant notamment des crimes de corruption financière, de fraudes, de blanchiment d’argent, de délits économiques et douaniers, ainsi que d’autres à caractère terroriste (dissimulation de dossiers et négligence) et harcèlement sexuel…

La même source a également rappelé que la liste des juges révoqués et qui font l’objet de poursuites a été communiquée au Conseil provisoire de la magistrature judiciaires, en ajoutant que l’inspection générale a été chargée, pour sa part, de mener un audit des bureaux des juges révoqués pour déterminer les responsabilités.

«Des rapports ont été ensuite transmis au Parquet qui a ordonné l’ouverture d’enquêtes judiciaires à leurs sujets. L’audit des autres bureaux se poursuit», ajoute encore le communiqué du département de la Justice, affirmant que cela n’affecte ni le déroulement du travail de la justice ni les affaires des citoyens.

