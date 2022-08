Migration : Une femme liée à un réseau de passeurs, arrêtée à Sfax

Plusieurs candidats à la migration irrégulière, qui ont failli se noyer en pleine mer, ont porté plainte contre une femme habitant à Sfax, en affirmant que celle-ci les a arnaqués… L’enquête a révélé que la suspecte, arrêtée par la police d’interventions et de secours (BIS), est liée à un réseau de passeurs.

Les plaignants, dont certains originaires de Sidi Bouzid, et dont un homme et son épouse qui ont vendu leur maison à la dite femme afin de pouvoir participer à cette traversée clandestine avec leurs enfants, ont affirmé avoir été placés dans une embarcation de fortune, qui a pris l’eau en pleine mer, et qu’ils ont failli se noyer.

De retour sur la terre ferme, la femme intermédiaire leur a promis de les mettre en contact avec d’autres passeurs, mais elle a pris la poudre d’escampette, ce qui les a poussés à contacter d’autres personnes arnaquées par cette femme et à se rendre au poste de police pour porter plainte.

La BIS de Sfax a identifié la suspecte, notamment grâce au vidéos discrètement filmées par les plaignants et elle a été rapidement arrêtée. Conduite au poste, elle a d’abord nié les faits, mais confrontée à des preuves, elle a fini par avouer son forfait et a été placée en détention, hier, lundi 22 août 2022, sur ordre du ministère public.

Ce dernier a également ordonné la poursuite de l’enquête afin de mettre la main sur les passeurs de ce réseau, ajoute la même source.

Y. N.