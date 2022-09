Été 2022 : Les incendies ont détruit 5900 hectares de forêts en Tunisie

Les incendies enregistrés au cours de cet été, en Tunisie, ont détruit 5900 hectares de zones forestières, et ce, dans différents gouvernorats du pays.

C’est ce qu’a annoncé le colonel major Moez Triaa porte-parole de la direction générale de la protection civile en précisant qu’au total, 219 incendies ont été enregistrés de juin et septembre 2022, et en ajoutant que selon les enquêtes préliminaires, la plupart des incendies ont été provoqués (à cause d’activités humaines et/ou actes criminels) et que seuls 4% sont dus à des facteurs climatiques.

Le colonel major Triaa a ajouté que les enquêtes se poursuivent afin de déterminer les circonstances et l’origine de ces incendies qui ont gravement touché les espaces forestiers, en rappelant que 13200 hectares de forêts avaient déjà été endommagés par les incendies de l’année dernière.

Le gouvernorat de Nabeul est celui qui a été le plus touché, cette année, suivi de celui de Tunis, puis de Bizerte, Siliana, Béja et Jendouba, ajoute encore la même source, en rappelant qu’aucune perte humaine n’a été enregistrée.

Y. N.