Gafsa : Arrestation d’un individu pour vol à main armée d’une agence commerciale de Tunisie Télécom

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé, ce jeudi 1er septembre 2022, l’arrestation d’un individu de 20 ans, pour vol à main armée d’une agence commerciale de Tunisie Télécom à Gafsa.

La DGSN a indiqué dans son communiqué que l’alerte a été donnée, hier, par le chef de service qui a appelé le district de la SN de Gafsa en affirmant qu’un individu armé d’un grand couteau a volé une somme d’argent avant de fuir.

Les rues ont été immédiatement bouclées et les agents de la police judiciaire de Gafsa se sont rapidement rendus sur les lieux et sont parvenus à arrêter le suspect à l’intérieur de l’agence et qui a tenté de les agresser au couteau afin de pouvoir leur échapper, ajoute encore la DGSN.

Les agents ont pu récupérer la totalité de la somme volée (2360 dinars tunisiens) et le voleur, qui a avoué un acte prémédité, a été placé en détention sur ordre du ministère public, qui a également ordonné la poursuite de l’enquête.

Y. N.