UGTT : «S’il y a accord avec le gouvernement, il sera signé vendredi»

Le porte-parole de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Sami Tahri, a annoncé qu’un accord de principe a été obtenu avec le gouvernement pour augmenter les salaires dans la fonction publique et mettre en œuvre l’accord du 6 février dernier. Mais plusieurs divergences empêchent encore l’a signature d’un accord.

M. Tahri a déclaré, lors d’une conférence de presse aujourd’hui, jeudi 1er septembre 2022, que «l’augmentation des salaires dans la fonction publique a obtenu une approbation de principe, et la discussion a commencé sur les détails, les pourcentages et les délais, chaque partie présentant ses propositions et scénarios possibles». Cependant, le dirigeant syndical a admis l’existence de «divergences absolues», tout en formant l’espoir que l’accord sera finalement signé, se disant moyennement optimiste.

La discussion a donc été reportée à la session de demain, vendredi, a précisé M. Tahri, ajoutant que l’accord devrait être signé au terme de la réunion, en soulignant qu’il n’y a aucun problème dans les négociations sur la loi de la fonction publique et les offices d’Etat.

I. B.