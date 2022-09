Augmentation des tarifs des dentistes : Le syndicat dément

Selon le président du Syndicat tunisien des dentistes libéraux Bassem Maâter, les informations selon lesquelles les tarifs des dentistes ont augmenté sont fausses.

Intervenu, ce lundi 5 septembre 2022, sur les ondes de Shems FM, il a indiqué que la révision des tarifs se fait tous les trois ans conformément à l’accord signé avec la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam), et que la prochaine révision est prévue pour 2024.

Et d’ajouter que le syndicat a examiné, lors de son 12è congrès national électif, tenu les 3 et 4 septembre, les différents problèmes du secteur et les tarifs contractuels avec la Cnam.

Maâter a, par ailleurs, affirmé que le syndicat insiste sur l’augmentation du taux de remboursement en appelant à sa hausse à 80%.

C. B. Y.