Cinéma tunisien : Mohamed Ali Nahdi présente son dernier film à Londres 

Mohamed Ali Nahdi présentera son film “Moez, le bout du tunnel” le 22 septembre à Londres.

L’acteur et réalisateur Mohamed Ali Nahdi vient d’annoncer la prochaine projection internationale de son dernier long-métrage de fiction “Moez, le bout du tunnel”. Ce dernier qui avait également été présenté à Nice au mois de juin dernier, sera projeté ce mois à la capitale anglaise.

“Moez, le bout du tunnel” est sorti en Tunisie en février 2022 et a marqué le grand retour de Mohamed Ali Nahdi derrière la caméra. Le film raconte la descente aux enfers de Moez, un jeune tunisien chômeur et désœuvré dont le statut de voyou de quartier évolue, par un concours de circonstance des plus inattendues, pour devenir un terroriste en puissance.

F.B