Grève des techniciens de la navigation aérienne de l’OACA : Perturbations des vols de Tunisair

Tunisair informe son aimable clientèle qu’en raison du préavis de grève au sein des services du contrôle aériens de Tunis le vendredi 9 septembre 2022, le programme de ses vols en provenance et à destination de la Tunisie sera impacté.

À cet effet, Tunisair assure ses passagers qu’elle fera tout son possible pour atténuer les effets de ce mouvement.

Plus d’informations vous seront communiquées au fur et à mesure de l’évolution de la situation.

🔸 Pour tout renseignement, Tunisair invite ses clients, à contacter son call center sur les numéros suivants :

▪️ À partir de Tunis : 81 10 77 77

▪️ À partir de l’étranger : (+216) 70 019 160

Ou par e-mail à l’adresse ➡️ callcenter@tunisair.com.tn

Tunisair compte sur la compréhension de sa clientèle.

Communiqué