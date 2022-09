Tunisie – Jemmel : Une salle de cinéma fermée depuis des années se transforme en un centre d’arts

Délaissée depuis des années, une salle de cinéma à la ville de Jemmel ouvre de nouveau ses portes et devient un centre culturel pluridisciplinaire.

La ville de Jemmel au Sehel tunisien ne compte aucune salle de cinéma et aucune centre d’arts. L’unique cinéma qui s’y trouvait avait fermé ses portes depuis des années. Le réalisateur Ghassen Kacem a eu l’idée de donner une seconde vie à cet espace et de le transformer en un centre culturel polyvalent.

Le centre comprendra différents espaces dont un café culturel et une salle de cinéma, et proposera différentes activités et événements artistiques. L’ouverture officielle est prévue pour ce soir, samedi 10 septembre.

F.B