L’actrice tunisienne Nour Belkhiria entame une belle carrière internationale au Canada

La jeune actrice tuniso-canadienne Nour Belkhiria cartonne en ce moment grâce à son rôle dans la série canadienne « Indéfendable ». Elle est l’une des étoiles montantes de la télévision et du cinéma au Canada.

Née à Tunis et installée au Canada depuis ses 18 ans, Nour Belkhiria est une jeune diplômée de droit et passionnée de théâtre. Le public canadien l’a d’abord connue dans « Une révision « de Cathrine Therrien et « Antigone » de Sophie Desraspe, mais sa carrière d’actrice connait un réel tournant en ce moment en décrochant un beau rôle dans la nouvelle série « Indéfendable« .

Nour Belkhiria y joue un rôle qui lui colle à la peau puisqu’elle incarne le personnage d’Ines, une jeune avocate dynamique et pétillante qui vient d’être embauchée par le cabinet Lapointe-Macdonald.

F.B