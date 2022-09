Météo-Tunisie : Des pluies attendues, cette nuit, dans plusieurs régions

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé ce samedi 17 septembre 2022, que des perturbations et des pluies orageuses sont attendues au cours des prochaines heures, au nord et dans les régions ouest du pays.

L’INM prévoit également des vents forts près de côtes, en particulier, lors du passage de cellules orageuses, appelant à ce propos à la vigilance, tout en ajoutant que la mer sera de ce fait très agitée.

Quant aux températures nocturnes elle varieront entre 20 et 25°C au nord et au centre, et entre 26 et 31°C au sud du pays.

