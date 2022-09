Goumani : «Les dirigeants Ennahdha n’ont aucun lien avec les réseaux d’envoi de Tunisiens vers les zones de conflits»

L’ancien député Ennahdha Mohamed Goumani a indiqué, ce lundi 19 septembre 2022, que les dirigeants de son parti n’ont aucun lien avec l’affaire de l’envoi des jeunes vers les zones de conflits.

Mohamed Goumani s’est exprimé à ce sujet alors que le président et le vice-président de ce parti islamiste Rached Ghannouchi et Ali Larayedh sont actuellement entendus par l’Unité nationale d’investigation dans les crimes terroristes chargée d’enquêter sur ce dossier.

Il a affirmé dans une déclaration aux médias que la convocation des dirigeants Ennahdha, à l’instar de Rached Ghannouchi et Ali Larayedh vise à salir l’image du parti, dit-il.

Il a également estimé que cette affaires est purement politique, en assurant que cette affaire vise «à semer le trouble et à porter atteinte à Ennahdha» , tout en affirmant que les dirigeants de ce parti islamiste n’ont aucun lien avec les réseaux d’envoi de jeunes vers les zones de conflits.

«La justice s’était déjà prononcé à ce sujet…. On sait que ceux qui sont derrière les plaintes sont des partis ou des personnalités qui sont nos opposants politiques et qui sont hostiles au mouvement», a-t-il lancé.

Gouamani a par ailleurs estimé que l’affaire a pris une ampleur sans précédent, en ajoutant, dans une déclaration à IFM : «On se demande aussi pourquoi cette affaire a éclaté et a pris tant d’ampleur médiatique coïncidant avec cette période particulière par laquelle passe la Tunisie, où les prix ont flambé et où l’on compte plusieurs pénuries de denrée alimentaire et une colère du peuple qui dénonce la cherté de la vie… Ce serait éventuellement pour faire diversion sur toutes ces crises, mais on fait confiance à la justice qui innocentera les diriegeants Ennahdha».