Le cancer colorectal enregistre plus de 2200 nouveaux cas chaque année en Tunisie

L’Association tunisienne du cancer colorectal (ATCCR) tient son 5e congrès international du 22 au 24 septembre 2022 à Monastir avec la participation d’un nombre important d’oncologues, de radiothérapeutes, de médecins généralistes et autres.

Le cancer colorectal est considéré comme l’une des tumeurs cancéreuses les plus répandues dans le monde. Des études et des recherches scientifiques oubliées par des centres internationaux spécialisés ont confirmé l’importance du dépistage précoce du cancer du côlon. Et les institutions et organismes internationaux ont recommandé l’utilisation de l’examen immunochimique fécal en raison de sa haute sensibilité dans le diagnostic.

L’ATCCR, créée en 2015, se donne pour mission d’œuvrer à limiter la propagation du cancer du côlon, à apporter un soutien aux patients et à leurs familles, à faciliter l’accès aux soins et aux médicaments et à encourager la recherche dans ce domaine. Elle incite également les autorités publiques à l’élaboration d’une stratégie nationale de détection précoce de cette maladie.

Le cancer du côlon en Tunisie est considéré comme le troisième cancer touchant les hommes et le deuxième chez les femmes. En 2021, le nombre de nouveaux cas en Tunisie a atteint 2 212 (1 050 femmes et 1 162 hommes), et il est prévu que le nombre annuel de nouveaux cas en 2030 atteindra 4 547 cas (2 163 femmes et 2 384 hommes).

Les personnes qui suivent un régime alimentaire riche en graisses, qui ont des antécédents familiaux ou personnels de cancer colorectal, de colite ulcéreuse ou de maladie de Crohn sont plus susceptibles de développer un cancer du côlon, en plus de plusieurs facteurs de risque tels qu’un mode de vie malsain, comme fumer, être en surpoids ou obèses, la sédentarité et la consommation d’alcool.

Le cancer du côlon affecte le gros intestin (côlon), qui représente la partie inférieure du système digestif humain, ainsi que le rectum, qui est la dernière partie du système digestif, et l’incidence augmente après l’âge de cinquante ans dans les deux sexes, puisque 90% des cas de cancer du côlon surviennent chez les personnes âgées de 45 ans ou plus.

D’après Tap.