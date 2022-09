Nabeul : Saisie de 10 tonnes de farine subventionnée

Les équipes de contrôle économique ont saisi 100,5 quintaux (10,05 tonnes) de farine subventionnée, dans la région de Bou Argoub (gouvernorat de Nabeul), hier, mardi 20 septembre 2022.

Le propriétaire de cette farine aurait limité ses activités à la préparation du pain de haute qualité sans jamais faire de baguettes subventionnées, selon un communiqué du ministère du Commerce.

Un mandat de recherche avait été émis contre le suspect pour violation des dispositions de subvention, selon le communiqué

La saisie s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme régional de veille dans le gouvernorat de Nabeul, auquel 24 équipes de la Direction des études économiques et des gouvernorats du Grand Tunis (Tunisie, Ariana, Ben Arous , Manouba) ont participé, en plus des états de Nabeul, Bizerte et Zaghouan.

Les résultats du programme ont abouti à la découverte de 192 infractions économiques après la réalisation de 300 opérations d’inspection qui comprenaient divers canaux de distribution en gros et au détail.

