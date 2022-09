Tunisie : Un concert musical flottant sur le canal de La Goulette

Dans le cadre du projet « Warcha El Bhar », un concert musical vient d’avoir lieu sur le canal de La Goulette, à la banlieue nord de Tunis.

Le projet « Warcha el Bhar » est financé par l’Ambassade de Suisse à Tunis, il a permis d’organiser, avec l’aide des jeunes de la Goulette et du Kram, un concert musical inédit assuré par Korrinti sur le canal de la Goulette.

Ce projet participatif présenté par El Warcha Studio a vu le jour après un mois d’ateliers autour de la construction scénographique, le Hip-Hop et le graffiti, et ce, grâce au soutien du label de Hip-Hop Debo et de l’association Mobdiun – Creative Youth.

F.B