Tunisie : Ayachi Zammel finalement autorisé à voyager

L’ancien député Ayachi Zammel et président du parti Azimoun, fondé en juin dernier, a finalement été autorisé à voyager et a pu quitter le territoire tunisien pour son voyage d’affaires.

C’est ce qu’a annoncé le concerné lui même, dans un post publié sur sa page Facebook dans la soirée de ce lundi 3 octobre 2022, en affirmant qu’il reviendra bientôt en Tunisie après son court séjour à l’étranger.

L’ancien député, avait été empêché de voyager la semaine dernière, en dénonçant cette mesure puisqu’il ne faisait l’objet d’aucune interdiction judiciaire à ce propos.

«Je retrouve mon droit naturel de voyager et de travailler…. Nous servons notre pays sous n’importe quel ciel et sur n’importe quelle terre, et nous ne voulons rien d’autre que le travail et l’excellence», tout en remerciant «les médias qui lui ont permis de transmettre sa voix ainsi que ses avocat ainsi que les cadres sécuritaires, la police des frontières et la justice», a-t-il écrit.

Y. N.