Tunis : Arrestation d’un maire dans une affaire de chantage et de racket

Le ministère de l’Intérieur a annoncé, ce samedi 8 octobre 2022, l’arrestation en flagrant délit d’un maire élu sous la bannière d’un parti politique (dont le nom n’a pas été précisé), qui a extorqué un entrepreneur.

Dans son communiqué, le ministère a précisé que l’enquête a été ouverte sur la base d’informations et de renseignements et a été menée par la Brigade maritime de renseignements relevant de la Garde nationale à la Goulette (nord de Tunis), et que les investigations ont dans un premier temps permis d’identifier l’entrepreneur victime de ce racket.

Son audition a confirmé le délit, ajoute le ministère de l’Intérieur, en précisant que ledit entrepreneur a affirmé que le maire a exigé une somme de 60.000 dinars pour lui accorder en contrepartie, sa signature sur les factures des travaux de réalisation d’un terrain de handball et d’un autre de basketball.

La victime a exprimé sa volonté de coopérer pour permettre l’arrestation du maire, lit-on encore dans le communiqué du MI.

La brigade de la GN a arrêté le suspect dans une embuscade au niveau de Moncef Bey à Tunis, alors qu’il était à bord d’un véhicule administratif, en train de recevoir de l’argent que lui remettait sa victime. Ce dernier lui avait remis 18.500 dinars en main propre ainsi qu’un chèque d’une valeur de 40.000 dinars, ajoute la même source.

Le ministère public a ordonné la mise en détention du suspect ainsi que la poursuite de l’enquête.

Y. N.