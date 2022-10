Tunisie – Vues sur les arts : « Divas », l’hommage de Feryel Ben Mahmoud aux grandes artistes arabes

Le film documentaire « Divas » de Feryel ben Mahmoud qui revient sur la vie et la carrière des divas du monde arabes comme Feyrouz, Oum Kalthoum ou encore Dalida, sera présenté le jeudi 13 octobre à l’espace l’Agora à la Marsa, dans le cadre du Festival Vues sur les arts.

Après « Oum Kalthoum, l’astre de l’Orient » (2008) ou encore « Tunisiennes sur la ligne de front » (2013), l’historienne et réalisatrice Feryel Ben Mahmoud a récemment signé un nouveau documentaire toujours dédié à la femme, intitulé « Divas » dans lequel elle met l’accent sur la vie et la carrière de grandes figures de la musique, du cinéma ou encore de la danse dans le monde arabe, et sur l’influence que ces icônes ont eu sur plusieurs générations.

Oum Kalthoum, Feyrouz, Warda, Asmahan, Samia Gamal ou encore Dalida sont les vedettes de ce film de 52 minutes qui sera projeté pour la première fois en Tunisie dans le cadre de la troisième édition du Festival Vues sur les Arts qui célèbre le cinéma et les arts qui l’influencent.

F.B