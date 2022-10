Tunisie : la pénurie de carburants joue les prolongations  

Officiellement, la pénurie de carburants dont on souffert les automobilistes au cours du week-end dernier, devait prendre fin hier, lundi 10 octobre 2022, avec une reprise de l’approvisionnement normal des stations-services. Or, ce mardi matin, certaines stations services sont bondées et les plaintes se poursuivent. (Illustration : les files devant les stations-services se poursuivent ce matin).

Le problème d’approvisionnement en carburants, et surtout de l’essence sans plomb, est causé essentiellement par une baisse du stock stratégique, la hausse des prix sur les marchés internationaux et les difficultés qu’éprouve l’Etat à financer ses achats, à les faire parvenir à temps à la raffinerie de Bizerte et à en assurer la distribution de manière diligente et fluide.

Le comportement égoïste des consommateurs, et qui se comprend aisément, ajoute aux difficultés.

Résultat : la pénurie risque de durer et, peut-être aussi, de s’aggraver au cours des prochaines semaines.

I.B.