Abdellatif Mekki : «Kaïs Saïed est un piège qui a été soigneusement tendu à la Tunisie»

Le secrétaire général du parti «Travail et réalisation», Abdellatif Mekki, a, une fois de plus, véhémentement critiqué le président de la république, Kaïs Saïed, ce lundi 17 octobre 2022, allant jusqu’à le considérer comme «un piège politique qui a été saignement tendu à la Tunisie».

Intervenu sur Shems FM, l’ancien nahdhaoui a, par ailleurs, estimé que Saïed a été élu, en tant que président, par «obligation», rien que pour combattre la corruption, et qu’il n’a pas les compétences pour diriger le pays.

«Kaïs Saïed n’a pas de projet et ses idées ne produiront pas de richesse et n’amélioreront pas les conditions sociales du peuple», a-t-il également lancé, ajoutant que son chemin est bloqué et que son sort sera similaire à celui de Ben Ali.

Abdellatif Mekki a, sur un autre, considéré comme positif l’accord du gouvernement de Najla Bouden avec le Fonds monétaire international (FMI). Toutefois, il ne résoudra pas les problèmes économiques de la Tunisie, selon lui.

C. B. Y.